Смарт-часы PineTime с датчиком ЧСС поступили в продажу по цене $27

19 июля 2021, 16:45

В 2019 году команда Pine64, известная своими недорогими Linux-ноутбуками, анонсировала проект умных наручных часов PineTime на базе программного обеспечения с открытым кодом.

В 2020-м вышла версия гаджета для разработчиков, а теперь появился потребительский вариант.

Устройство относится к начальному уровню. Оно оборудовано цветным 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240 × 240 пикселей. Реализована поддержка сенсорного управления.



В оснащение входят чип NORDIC Semiconductor nRF52832 и процессор с ядром ARM Cortex-M4F, функционирующим на частоте 64 МГц. Есть всего 64 Кбайт оперативной памяти и 512 Кбайт флеш-памяти.



Для обмена данными со смартфоном служит беспроводное подключение Bluetooth 5 Low Energy. Устройство имеет размеры 37,5 × 40 × 11 мм и весит 38 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 170–180 мА·ч.

Несмотря на свою простоту, часы оборудованы датчиком частоты сердечных сокращений (ЧСС). Кроме того, предусмотрены акселерометр и вибромотор.



В качестве программной платформы применяется InfiniTime 1.2. Заказать PineTime можно по ориентировочной цене 27 долларов США.

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