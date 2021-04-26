Часы Realme Watch 2 смогут отслеживать ЧСС и уровень содержания кислорода

26 апреля 2021, 11:15

Интернет-источники обнародовали довольно подробную информацию об умных наручных часах Realme Watch 2, анонс которых ожидается в ближайшее время. Важно отметить, что источниками сведений являются сайт самой компании Realme, а также база Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Устройство получит квадратный дисплей с разрешением 320 × 320 пикселей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 305 мА·ч, заряда которой хватит на 12 дней работы.



Говорится о наличии адаптера Bluetooth 5.0 LE. Корпус получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.



Гаджет обеспечит весьма богатую функциональность. Он сможет в круглосуточном режиме измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС), оценивать уровень содержания кислорода в крови и качество сна. Упомянуты 90 спортивных режимов, включая танцы, рыбалку и боулинг.

Использовать часы владельцы смогут в связке со смартфонами под управлением Android 5.0 и более поздних версий операционной системы. Гаджет сможет отображать уведомления с сотового аппарата и управлять медиаплеером.

(C) 3dnews