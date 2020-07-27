Aнонс новых iPhone 12, Apple Watch, iPad и AirPower ожидается 8 сентября

Интернет-источники обнародовали предполагаемую дату анонса новейших продуктов Apple — смартфонов, планшетных компьютеров и ноутбуков, а также «умных» наручных часов.
Сообщается, что презентация долгожданных сотовых аппаратов семейства iPhone 12 состоится 8 сентября. Ожидается выход моделей iPhone 12 (5,4 дюйма), iPhone 12 Max (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Это будут первые смартфоны Apple, поддерживающие работу в сетях 5G. Основой устройств послужит процессор Apple A14, производящийся по 5-нанометровой технологии.
Кроме того, 8 сентября якобы дебютируют смарт-часы Apple Watch следующего поколения, новые планшеты iPad и беспроводная зарядная станция AirPower, выход которой многократно откладывался.
Более того, утверждается, что ещё одну презентацию «яблочная» империя запланировала на 27 октября. В этот день Apple может представить новые планшетные компьютеры iPad Pro, а также ноутбуки MacBook и MacBook Pro (13,3 дюйма) с собственными ARM-процессорами.
Впрочем, нужно подчеркнуть, что обнародованная информация носит неофициальный характер. Компания Apple даты презентаций пока держит в тайне.
(C) 3Dnews