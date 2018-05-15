Promate AuraWatch: ультракомпактный повербанк для Apple Watch и iPhone

15 мая 2018, 11:45

Promate представила ультракомпактный Power Bank AuraWatch для одновременной зарядки Apple Watch и iPhone емкостью 6700 мАч.



Универсальная мобильная батарея содержит несколько решений: встроенный магнитный зарядный модуль беспроводной связи для Apple Watch, встроенный lightning кабель для вашего iPhone и USB-порт для быстрой зарядки (Ultra Fast Speeds 1А) любого другого устройства. Он позволяет полностью зарядить Apple Watch - 27 раз или 3 раза iPhone. Благодаря всем этим функциям, устройство станет идеальным компаньоном для зарядки всех ваших устройств в длительной поездке.

AuraWatch оснащен контроллером последнего поколения с регулятором напряжения (Auto-Voltage Regulation), защитой от перегрева и перезарядки, что обеспечит стабильную зарядку вашего смартфона.Устройство AuraWatch имеет официальную сертификацию Apple по программе MFi.Promate AuraWatch можно будет приобрести в двух цветах – черный и серебряный.Технические характеристики:• Емкость аккумулятора: 6700 мА• Тип батареи: литий-ионный• Вход: 5В, 2А• Выход: USB: 5В, 1А, lightning разъем: 5V, 1A, Wireless Charger: 5V, 1A• Время зарядки: 4,5 часа• Беспроводное зарядное расстояние: 3-5 ммПо заявлениям представителя, первые поставки в Украину намечены с июля этого года.