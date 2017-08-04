Promate Buddy-52: экстремальный PowerBank-фонарик

Компания Promate представила Promate Buddy-52, гаджет, в котором совместились яркий походный фонарик и аккумулятор для зарядки мобильных устройств.
Форм-фактор устройства представляет собой компактный и эргономичный металлический цилиндр, внутри которого конструкторы собрали аккумулятор емкостью 5200 мАч и фонарик с ярким лучом. Благодаря этим функциям, устройство особенно будет кстати в любом походе.
Помимо основного фонаря, гаджет оснащен дополнительным “спасательным” светодиодным элементом красного цвета, который мигает в общепринятом международном формате “SOS”. Благодаря крайне невысокому энергопотреблению светодиодного элемента, в этом режиме устройство сможет беспрерывно работать в течение нескольких дней.
Аккумулятор Promate Buddy-52 оборудован функцией быстрой зарядки, которая позволяет зарядить любой мобильный гаджет в 10 раз быстрее, чем стандартный PowerBank.
Но и это еще не все. В качестве дополнительного функционала конструкторы добавили острые выступы, позволяющие превратить Promate Buddy-52 в инструмент для разбивания стекол, а магнит на заднем торце корпуса - закрепить фонарик на любой металлической поверхности.
Технические характеристики:
- Емкость аккумулятора: 5200mAh
- Тип аккумулятора: Lithium Ion
- Параметры заряда (вход): 5V, 1.6A
- Параметры заряда (выход): 5V, 2A
- Время заряда: 2-3 часа