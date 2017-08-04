Promate Buddy-52: экстремальный PowerBank-фонарик

4 августа 2017, 16:07

Компания Promate представила Promate Buddy-52, гаджет, в котором совместились яркий походный фонарик и аккумулятор для зарядки мобильных устройств.

Форм-фактор устройства представляет собой компактный и эргономичный металлический цилиндр, внутри которого конструкторы собрали аккумулятор емкостью 5200 мАч и фонарик с ярким лучом. Благодаря этим функциям, устройство особенно будет кстати в любом походе.

Помимо основного фонаря, гаджет оснащен дополнительным “спасательным” светодиодным элементом красного цвета, который мигает в общепринятом международном формате “SOS”. Благодаря крайне невысокому энергопотреблению светодиодного элемента, в этом режиме устройство сможет беспрерывно работать в течение нескольких дней.

Аккумулятор Promate Buddy-52 оборудован функцией быстрой зарядки, которая позволяет зарядить любой мобильный гаджет в 10 раз быстрее, чем стандартный PowerBank.

Но и это еще не все. В качестве дополнительного функционала конструкторы добавили острые выступы, позволяющие превратить Promate Buddy-52 в инструмент для разбивания стекол, а магнит на заднем торце корпуса - закрепить фонарик на любой металлической поверхности.

Технические характеристики: