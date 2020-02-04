NAVITEL представляет автомобильную беспроводную зарядку-держатель SH1000 PRO

4 февраля 2020, 14:45

Компания NAVITEL разработала беспроводную зарядку-держатель SH1000 PRO. Гаджет 2-в-1 станет вашим незаменимым помощником в любом путешествии.

Настройка устройства не займет много времени. Крепление помещается на дефлектор с помощью пружинного зажима, находящегося на задней панели девайса. В комплекте вы найдете все принадлежности, необходимые для пользования: кабель, крепление и фиксирующая гайка.



Мы создали устройство, которое помогает выполнять повседневные дела быстрее. Несмотря на всю любовь к вождению, не всем хочется в очередной раз задерживаться в автомобиле, чтобы зарядить телефон еще на пару процентов. Крепление SH1000 PRO оставляет эту проблему в прошлом. Девайс поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi до 15 Вт и позволяет за короткое время пополнить запас аккумулятора. Теперь вы можете не беспокоиться о том, что телефон разрядится, например, из-за активного использования режима навигации.



Девайс совместим с большинством телефонов шириной от 52 до 82 мм. Более того, он автоматически подстраивается под размеры гаджета и обеспечивает его надежную фиксацию. Последнее, что хочется увидеть после наезда на кочку – это любимый смартфон, лежащий где-то в районе педали разбитым экраном вниз. NAVITEL SH1000 PRO выдержит любые неприятности: как резкое торможение, так и неровные дороги. Для того чтобы снять устройство, достаточно прикоснуться к кнопке, находящейся на задней панели.



Чехол – один из немногих способов самовыражения в повседневности. Совсем не хочется терять время и индивидуальность, “раздевая” телефон перед каждой зарядкой. NAVITEL SH1000 PRO позволяет заряжать смартфон, не вынимая из чехла.

Не стоит забывать и о второй, не менее важной функции устройства – фиксации. Благодаря шарнирной конструкции вы можете развернуть SH1000 PRO горизонтально, например, для более удобного просмотра карт.Если ваш телефон не поддерживает беспроводную зарядку, то благодаря специальной форме нижнего фиксатора, вы можете подключить кабель непосредственно к разъему, не вынимая при этом гаджет из держателя.