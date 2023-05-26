Новая линейка портативных зарядных станций от NAVITEL

26 мая 2023, 14:45

Компания NAVITEL расширяет линейку выпускаемой продукции и представляет на рынок новинки — портативные зарядные станции NS150, NS300, NS500, NS1000.



Портативные станции питания идеально подходят для зарядки и питания компьютерной, бытовой техники или любых мобильных устройств во время туристических походов, морских прогулок или на пикнике, когда нет постоянного доступа к электричеству. Наши станции также станут незаменимыми помощниками в любом доме, где на первое место ставится безопасность и комфорт: портативные зарядные станции NAVITEL NS можно без какого-либо риска для здоровья использовать в помещениях т.к. в процессе их работы отсутствуют шум и вредные выхлопные газы, как от генераторов на бензиновых или дизельных двигателях.

Миниатюрная станция NAVITEL NS150 мощностью 150 Вт оснащена аккумулятором емкостью 60 000 мАч. На передней панели устройства размещены 2 порта USB-A, порт USB-C, цифровой дисплей, отображающий оставшийся уровень заряда батареи, а также разъем прикуривателя 12 В и выход EC5. Входящие в комплект пусковые провода позволят легко запустить автомобиль, если его аккумулятор вдруг окажется разряженным по какой-то причине. Также в комплект входит инвертор 12-220 В/150 Вт, который поможет без проблем подключить необходимые устройства с бытовым рабочим напряжением 220 В. Станция заряжается двумя способами: от сетевой розетки и от прикуривателя. Компактные габариты, малый вес (всего 1,42 кг) и наличие ручки для переноски обеспечивают удобство эксплуатации NS150 в различных условиях.Модели NAVITEL NS300 и NS500 мощностью 300 и 500 Вт и емкостью аккумуляторов 83200 мАч и 120000 мАч соответственно, оснащены большим набором различных выходных портов: разъемом-прикуривателем на 12 В, двумя портами DC5525, двумя портами зарядки USB-C, одной розеткой 230 В, а также портами Anderson 30A для подключения солнечной панели (продается отдельно). На верхней части зарядных станций расположена зона беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Согласитесь, удобно, когда не приходится разыскивать провод для подзаряда телефона или часов? Для комфортного использования в темное время суток портативные станции снабжены встроенной светодиодной лампой, а также аварийным фонарем с тремя режимами работы: постоянный свет, мигающий свет и сигнал SOS. На большом цифровом дисплее четко отображается вся необходимая информация о работе устройства: оставшаяся мощность, индикатор заряда батареи, индикатор переменного/постоянного тока, предупреждения о возникающих ошибках и т. д.NAVITEL NS1000 — самая мощная модель портативной станции питания в линейке. Её мощность 1000 Вт, аккумулятор — 218 400 мАч. В дополнение к имеющимся в NS300 и NS500 разъемам питания, модель NS1000 оснащена большим количеством выходных портов: 4 портами DC5525 и двумя розетками переменного тока 230 В.Портативные станции питания NAVITEL NS300, NS500, NS1000 имеют встроенную систему управления батареями (BMS), защищающую устройства от перегрева, перенапряжения, перезарядки, перегрузки по току и короткого замыкания. Заряжать станции можно от сетевой розетки, автомобильного прикуривателя или солнечной панели через разъем питания Anderson 30A.