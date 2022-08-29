Приглашаем к просмотру! Новый вебинар на тему: “Портативные зарядные станции EcoFlow для домов: подключение климатического оборудования и техники“.
Наши партнеры DroneUA не останавливаются ни на мгновение и готовят для вас очередную порцию полезной информации!
Уже 30 августа в 16:00 наши эксперты встретятся с руководителем проектов Ekvis Studio Андреем Гуцулом — специалистом по возобновляемой энергетике и энергонезависимым решениям. И вместе поделятся опытом подключения энергоэффективного дома к зарядным станциям EcoFlow моделей RIVER Pro 720 Втч, DELTA Max 2000 Втч и DELTA Pro с дополнительными батареями общей емкостью 7200 Втч.
Вы услышите ответы на следующие вопросы:
можно ли питать с помощью станций EcoFlow отопительные котлы и какое количество времени?
как обеспечить кухню и гостиную электроэнергией без подключения к центральной сети?
как долго дом может функционировать автономно, вне централизованного питания?
Регистрация обязательна, участие бесплатно. До встречи!
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