Самый масштабный кейс: подключение техники и климатсистемы к станциям EcoFlow

Отвечаем практически на один из самых распространенных вопросов! Могут ли зарядные станции EcoFlow работать с отопительными системами дома?
Наши партнеры DroneUA совместно с проектом Твой Дом выполнили одно из самых масштабных подключений всей техники в доме станций EcoFlow.
Для каждой комнаты были подобраны станции соответствующей емкости аккумулятора.
✅ К RIVER Pro 720 Вт·ч - техника из гостиной: телевизор, колонки к нему, 3 телефона и ноутбук. В результате заряда полной батареи станции хватило на 6 часов.
✅ Для кухни выбрали станцию DELTA Max 2000 Втч. Но одновременно питали чайник и кофеварку. Потребление электроэнергии колебалось около 2000 Вт, поэтому полный заряд портативной станции в среднем обеспечит до 10 использований и чайника, и кофеварки.
✅ Для самых мощных приборов в доме, а именно климатического оборудования были использованы зарядная станция DELTA Pro и две дополнительные батареи DELTA Pro Extra Battery общей емкостью 7200 Вт·ч. К которым подключили сразу несколько видов системы обогрева и вентиляции:
грунтовой тепловой насос;
воздушный тепловой насос;
систему вентиляции с рекуперацией;
гелиосистему.
Общий объем потребления электроэнергии составлял около 2000 Вт, поэтому питать всю систему дома можно до 6 часов.
Таким образом, портативные зарядные станции EcoFlow могут обеспечить поддержку бесперебойного отопления зимой даже при аварийных отключениях централизованного электроснабжения. Как происходило подключение и больше информации смотрите в видео.