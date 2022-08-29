Самый масштабный кейс: подключение техники и климатсистемы к станциям EcoFlow

29 августа 2022, 12:13

Отвечаем практически на один из самых распространенных вопросов! Могут ли зарядные станции EcoFlow работать с отопительными системами дома?



Наши партнеры DroneUA совместно с проектом Твой Дом выполнили одно из самых масштабных подключений всей техники в доме станций EcoFlow.