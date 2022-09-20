EcoFlow DELTA 2 - онлайн-обзор самой ожидаемой новинки 2022 года

Ассортимент товаров EcoFlow постоянно расширяется, технологии и дизайн совершенствуются.
Поэтому хотим ознакомить вас подробнее с новой зарядной станцией – DELTA 2.
22 сентября в 16:00 наши партнеры DroneUA и соучредитель компании Валерий Яковенко встретятся, чтобы поделиться впечатлениями о самой ожидаемой новинке 2022 года. Также по завершении встречи состоится розыгрыш фирменных подарков среди зрителей.
Портативная зарядная станция DELTA 2 – усовершенствованная версия популярной станции DELTA. Среди основных обновлений:
литий-ионный аккумулятор заменен литий-железо-фосфатным, что гарантирует более длительную работу и увеличен цикл использования станции на полной мощности;
появление функции управления через Wi-fi и Bluetooth;
уменьшенный размер и вес.
Больше об особенностях, обновлениях и возможностях зарядной станции – на вебинаре. Участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://forms.gle/biC9SvQUJu9ZHcE4A