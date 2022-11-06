Презентация новых товаров EcoFlow: “Энергетическая независимость. Новый уровень”

6 ноября 2022, 23:06

Обновленные линейки RIVER и DELTA, новые системные продукты EcoFlow уже представлены в Украине и доступны к заказу. Эксклюзивный дистрибьютор DroneUA провел специализированное событие, на котором объединил всех региональных партнеров и представил новинки

« Энергетическая независимость. Новый уровень» состоялась 25 октября при организации компании DroneUA в киевском инновационном пространстве UNITCity.

Рост спроса на резервные источники питания для домов, мощные портативные зарядные станции, индивидуальные системы энергообеспечения – лишь первый этап изменений в энергетической системе страны. Дальше тренд полной автономности от центральной сети будет только расти. Именно эти тезисы стали основой мероприятия.



“За несколько предыдущих недель мы снабдили портативными зарядными устройствами более 5 тыс. семей. Еще около 3 тыс. ждут последующих поставок, чтобы получить оплаченный товар. Количество запросов не уменьшается. При этом растет заинтересованность в более комплексных энергетических решениях, которые обеспечат питанием целые дома и даже поселения” – комментирует Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA, эксклюзивный дистрибьютор EcoFlow в Украине.



К мероприятию приняли участие эксперты отрасли, представители Ассоциации возобновляемой энергетики, представители крупных технологических сетей и партнеры компании DroneUA.



В рамках мероприятия экспертами поднимались вопросы индивидуальной энергетической безопасности, изменения потребительских запросов относительно доступности электроэнергии без перебоев и технологических решений. Наряду с этим были представлены обновленные линейки портативных зарядных станций EcoFlow RIVER 2 и EcoFlow DELTA 2, а также автономная система электропитания EcoFlow Power Kit.



“Power Kit – это совершенно новая и революционная технология автономного энергообеспечения, фактически мини-электростанция, которая генерирует электроэнергию от солнечных панелей, накапливает ее в мощных аккумуляторах и благодаря разумной системе распределения позволяет эффективно использовать электроэнергию. С такими технологиями каждое домохозяйство может самостоятельно снабжать все бытовые потребности электроэнергией и не зависеть от центрального электроснабжения. Первые такие системы уже установлены в Украине” – Сергей Силин, бренд-менеджер EcoFlow в Украине.

Актуальность данных товаров подтверждается статистикой их спроса во всеукраинских гиперсетях-партнерах бренда, таких как Rozetka, Citrus, Эпицентр К и т.д. А также ростом количества интеграторов и потенциальных партнеров, уже сейчас желающих представлять зарядные станции, солнечные панели и сопутствующую технику в своих магазинах.



Портативные зарядные станции EcoFlow – товар первой технической необходимости в сети наших магазинов. Информационная и технологическая поддержка бренда дает клиентам уверенность в покупке. Мы благодарим за надежное партнерство и готовы вместе работать для обеспечения энергонезависимыми товарами каждого клиента.” – отметил Пархоменко Алексей, категорийный руководитель компании Storgom.



“Украинцы не просто ищут топливные генераторы, обычно очень выручаемые в критические моменты. Для потребителей важно иметь безопасные, экологичные решения для использования в бытовых условиях: на кухне, в спальной комнате, во всех жизненных просторах или при аутдоре пребывании. Поэтому эти критерии отбора поставщика портативных зарядных станций стали более важными. И мы понимаем, что сделали верный выбор на старте, начав работать с EcoFlow” – комментирует Антон Заниздра, заместитель руководителя департамента “Потребительской электроники” Эпицентр К.



После презентационной части мероприятия гости имели возможность увидеть и протестировать все новинки 2022 года от EcoFlow: систему Power Kit, зарядная станция DELTA 2 с дополнительной батареей, стационарные и гибкие солнечные панели, двойной генератор Dual Generator и портативный кондиционер Wave Conditioner.

Бренд EcoFlow, как мировой производитель накопителей электроэнергии, представлен в Украине с конца 2021 года и по состоянию на сегодняшний день занимает более 85% рынка портативных зарядных станций. При этом эксперты бренда отмечают, что общая рассредоточенная емкость станций на рынке Украины, уже обеспечивающая резервное питание тысячам пользователей, составляет около 9 МВт/час. К концу года этот показатель вырастет минимум на 50%.