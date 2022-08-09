DroneUA і SETech провели тестування станцій EcoFlow в офісі - результати

Три смартфони, два вентилятори, три ноутбуки, принтер і роутер - стільки техніки було під'єднано до комплекту EcoFlow RIVER Pro + сонячні панелі 220 Вт для оптимізації роботи в офісі.
Портативна станція RIVER Pro ємністю 720 Вт-год може видавати потужність 600 Вт - цього достатньо для живлення техніки 3-х працівників.
За даних погодних умов генерація та споживання електроенергії відбувалася практично на одному рівні, тому техніка заряджалась безперебійно, і головне - автономно.
Деталі тестування дивіться у відео - https://www.youtube.com/watch?v=cz_EPg-VEAg&t=1&fbclid=IwAR2yADbCu9Q69XWhwYf4aKIV_km4tfhX-ZnPAwCtPD1chnVpO7MW5e5A638