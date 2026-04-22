Что делать с зарядными станциями, когда свет уже не выключают

22 апреля 2026, 10:45

После блэкаутов зарядную станцию или пауэрбанк нельзя просто убрать в шкаф. Аккумуляторные устройства требуют правильного хранения и периодического ухода.

Иначе батарея начнет терять емкость, а техника может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Как правильно хранить зарядную станцию

Главное правило - защита от влаги, холода и резких перепадов температуры. Не стоит оставлять станцию в гараже, на балконе или в сыром помещении. Из-за конденсата внутренние элементы могут повредиться.



Лучшее место для хранения - сухая и теплая комната. Устройство должно стоять там, где нет прямого солнца и повышенной влажности.



Какой заряд оставить батарее

Хранить зарядную станцию полностью заряженной - не лучший вариант. В таком состоянии аккумулятор постепенно деградирует и теряет ресурс. Но и разряжать батарею до нуля тоже нельзя. После глубокого разряда она может больше не включиться.



Оптимальный уровень заряда для хранения - около 50-70%. Это помогает сохранить емкость аккумулятора и продлить срок службы устройства.



Нужно ли включать станцию время от времени

Если станция используется редко, ее желательно обслуживать раз в три месяца.



Для этого устройство нужно включить, немного разрядить, затем снова подзарядить и оставить включенным примерно на неделю. После этого можно снова убрать на хранение.



Такая простая процедура помогает батарее оставаться в рабочем состоянии и снижает риск деградации.



Можно ли держать станцию постоянно в розетке

Самой станции постоянное подключение обычно не вредит, а вот аккумулятору это не на пользу. Батарея находится под постоянной нагрузкой, что ускоряет износ.



Кроме того, опасность представляют скачки напряжения. Они могут повредить зарядный блок или само устройство. Поэтому лучше подключать станцию к сети только тогда, когда ее действительно нужно зарядить.



О чем еще важно помнить

Используйте только качественные кабели и зарядные провода. Дешевые и ненадежные могут перегреться, сгореть и повредить станцию.