LEXAND представляет зарядную станцию LP-5Q и беспроводную зарядку LP-1CL

27 августа 2018, 10:45

Торговая марка LEXAND представляет новую зарядную станцию LEXAND LP-5Q с технологией Smart IC, возможностью быстрой зарядки по стандарту QC 3.0 и светодиодным индикатором работы и беспроводную зарядку-трансформер с подсветкой 4-х различных цветов и поддержкой быстрого заряда Qi WPC.



Зарядная станция LEXAND LP-5Q оснащена 5 USB-портами, один из которых обладает поддержкой быстрой зарядки по стандарту QUALCOMM® QUICK CHARGE 3.0, остальные порты оснащены технологией Smart IC, которая адаптирует силу тока и мощность заряда в зависимости от типа батареи заряжаемого устройства, гарантируя ее продолжительный срок службы.



Общая выходная мощность всех портов USB - 40Вт. Максимальная сила тока при заряде составляет 2.4А. Модель обеспечивает защиту всех подключенных устройств от короткого замыкания, перегрева и избыточного заряда. Расположенный сбоку светодиодный индикатор визуально отображает информацию о заряде устройства, а также создает приятное свечение.LEXAND LP-5Q строгого черного цвета идеально впишется в любой интерьер дома или офиса.



Беспроводное зарядное устройство-интерьерная лампа LEXAND LP-1CL, обладающее 4 уровнями подсветки и поддерживающее стандарт Qi WPC (Wireless Power Consortium).

Это компактное устройство обеспечивает беспроводной заряд Ваших устройств (включая стандарт QI) и оснащено динамической подсветкой четырех различных цветов с возможностью изменения цветовой гаммы при прикосновении, а также в автоматическом режиме. LEXAND LP-1CL обеспечивает быстрый заряд Вашего устройства, поддерживающих Qi WPC (Wireless Power Consortium) стандарт.



Стоимость зарядных станций LEXAND LP-5Q и LEXAND LP-1CL составляет 2499 и 1599 рублей соответственно. Зарядки уже доступны для покупки в Связном, ДНС, МТС и официальном интернет-магазине LEXAND.



Кроме этого, в скором времени в продажу поступят новые интересные устройства от бренда:

LEXAND LP-4CL — настольная зарядная станция с 4 портами и внешним аккумулятором емкостью 4000 mAh в комплекте.

Кабель-рулетки Roll-С Type-C и Roll-L lightning с дополнительным штекером microUSB — компактное и элегантное решение для использования и хранения проводов без возможности спутывания и повреждения с надежным штекером из цинкового сплава.