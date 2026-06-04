Болгария получает из Азербайджана более 60% годового потребления газа

4 июня 2026, 8:15

Общий объем природного газа, поставляемого из Азербайджана, составляет более 60% годового потребления Болгарии.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Болгарии Темелков в рамках Бакинской энергетической недели. «При этом часть этого объема распределяется на рынки соседних стран, поэтому Азербайджан является надежным и важным партнером как для Болгарии, так и для наших соседних стран», - добавил он.Темелков в рамках визита в Баку также провел встречу с представителями государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). По его словам, переговоры были сосредоточены на углублении регионального сотрудничества и возможностях реализации совместных проектов, представляющих взаимный интерес.