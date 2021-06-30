Сезонный рост спроса гонит цены на газ вверх

30 июня 2021, 9:45

Фьючерсы на природный газ в Henty Hub (США) за июнь подорожали на 20,3%, превысив сильный уровень сопротивления $3,50/mmbtu.

Впрочем, разворот вверх начался еще в апреле 2021 г. Этому способствовало фундаментальное состояние рынка природного газа и сочетание факторов, определивших направление ценовой динамики.

Рынок природного газа очень сильно зависит от сезонных колебаний спроса. По среднемноголетним расчетам, сезонный рост цен на рынке газа обычно происходит в июне-августе, отражая летний рост спроса на электроэнергию для охлаждения помещений в жаркий период года. Но основной сезонный рост цен происходит обычно в октябре-декабре, когда повышается спрос на электроэнергию и газ для отопления помещений в холодный период года.

В настоящее время рынок переживает сезонный рост спроса в летний период, который усиливается начавшимся растущим трендом. Это подтверждает более сильное отклонение вверх среднемесячных цен на газ от среднего индекса сезонности в 2021 г.



Рынок природного газа постепенно восстанавливается после провала потребления в 2020 г. Темпы роста спроса на газ в этом году усилились из-за крайне низкого уровня запасов газа в хранилищах после зимних холодов, а также ввиду начала энергетического перехода в ряде регионов мира на более чистые источники энергии. В связи с этим продажи природного газа остаются высокими как в Европе, так и в Азии.



Например, импорт СПГ в Японию в мае 2021 г. вырос на 8,2% г/г, а с начала года – на 6,6% г/г. Потребление газа в Европе выросло в 1 кв. 2021 г. на 9% г/г в связи с началом заполнения хранилищ после зимы и восстановлением промышленности после локдаунов. Однако спрос на СПГ в Европе упал на 25% г/г за счет перенаправления поставок на премиальный рынок Азии. Цены на спотовом рынке в Азии по состоянию на 25 июня составили $12,8/mmbtu (Japan (JKL1), а в Европе - $11,3/mmbtu (TTF Hub Нидерланды).



В США потребление природного газа в последний месяц также выросло под влиянием роста цен на электроэнергию на побережье Тихого океана из-за более жаркой погоды, чем обычно в этот период года. Добыча газа в США восстанавливается под влиянием высоких цен, но пока остается ниже уровня до пандемии 2020 г. Экспортный спрос остается очень высоким, т.к. покупатели напуганы суровой зимой 2021 г. и даже начали предпочитать поставки по долгосрочным контрактам.

В результате растущего спроса как за счет факторов сезонности, так и за счет восстановления потребления в целом, цены на природный газ могут протестировать уровень $4,0/mmbtu, который рынок последний раз достигал в 2019 г.