Тарифы на газ: как платить меньше на законных основаниях

15 августа 2023, 9:25

Природный газ относится к важнейшим энергоресурсам. От его поставок зависит общая энергетическая безопасность, наличие тепла, горячей воды, выполнение технологических процессов на многих предприятиях. В настоящее время значительная часть бытовых потребителей все еще подключена к сетям снабжения природного газа для каждодневного использования. Учитывая ситуацию, каждому потребителю необходимо позаботиться о выборе поставщика.

В настоящее время рынок природного газа не так сильно зависит от монополистов, как это было лет 10 назад. Поставщики конкурируют между собой, и, если вас интересует цена на газ в Киеве, узнайте здесь https://tepla.com.ua/ru/dla-doma/tarify-dom/ важную информацию по существу данного вопроса.

Это сайт компании "ТЕПЛА". Она относится к крупнейшим в Украине поставщикам электричества и газа для небытовых потребителей – предприятий разных форм собственности. Ее услугами пользуются:

популярный производитель пива "Оболонь";

сети супермаркетов "Сильпо" и "Фора";

успешный поставщик сырной продукции "Клуб сыра";

один из лидеров украинской консервации "Верес".

Как видите, клиентами "ТЕПЛА" являются авторитетные торговые марки, известные не только в бизнес-кругах, но и простым потребителям. Чтобы сотрудничать с ней, не нужны особые достижения на коммерческой почве. Она партнерствует с большим, средним и малым бизнесом, включая ФОП.

Компания сотрудничает с крупными трейдерами и производителями газа. В период с 2015 г. она перекачала более 374 трлн. м³ голубого топлива. Подключено почти 495 коммерческих потребителей, которые располагаются по всей территории, подконтрольной Украине.

Если цена одного куба газа для населения вопросов не вызывает, поскольку она озвучивается Кабинетом Министров, то с бизнесом ситуация иная. Дело в самом товаре. Природный газ относится к категории ресурсов, стоимость которых зависит от глобального рынка и может колебаться несколько раз в течение дня.

Чтобы нивелировать эту проблему, в "ТЕПЛА" применяют свой подход к финансовому взаимодействию с потребителями. С каждым клиентом, вне зависимости от его статуса и формата деятельности, проводятся предварительное интервью. Задача сотрудников компании сводится к тому, чтобы выяснить детали, определяющие контуры предстоящей совместной работы, а это:

• особенности бизнеса потребителя;• финансовые возможности;• объективные потребности в ресурсе с учетом сезона.

На основании полученной информации формируются условия, которые закрепляются Договором. Важно отметить, что компания "ТЕПЛА" действует в строгом соответствии с Правилами поставок природного газа, закрепленные законодательством Украины. В то же время в предстоящей работе максимально учитываются интересы клиентов. Цена обговаривается индивидуально, и она не зависит от географии потребителя.

В настоящее время компания "ТЕПЛА" предлагает следующие тарифы:

1. "Т-газ без небалансов". При данном тарифе предлагается предварительный или подекадный расчет. Согласно плану, ответственность за небалансы потребитель не несет.2. "Т-газ из ПХГ" (подземных хранилищ газа). Ограничения периода подключений, как и ответственность за небалансы отсутствуют. Ресурс отпускается по предоплате, но при этом его оплаченные объемы гарантировано сохраняются за потребителем.3. "Т-газ Гибкий толеранс". Тариф предполагает предварительную или подекадную оплату. Ответственность за небалансы для каждого клиента определяется в индивидуальном порядке.4. "Т-газ и электроэнергия". Наряду с голубым топливом заказываются требуемые объемы электричества, необходимые в работе. Оплата предварительная или подекадная. Ответственности за небалансы нет.

Во всех предложениях цена обсуждается индивидуально. Если рассматривать стоимость ресурса в разрезе предприятий, то небольшим компаниям, потребляющим до 3000 м³ газа, предлагается 100% толеранс. Представители среднего бизнеса, требующие от 3000 м³ до 50000 м³, или крупного, использующие свыше 50000 м³, наряду с гибкими условиями оплаты, получают удобный график балансирования.