Прозрачный электрический чайник SVEN KT-G1813

15 февраля 2021, 12:45

Прозрачная колба из термостойкого стекла с яркой внутренней подсветкой придает новому электрическому чайнику SVEN KT-G1813 долю шарма и очарования, которые помогут создать на вашей кухне атмосферу уюта и комфорта.

При этом прозрачный корпус — это не только красиво, но и очень удобно — он позволяет легко контролировать уровень воды с помощью специальной шкалы. Крышка чайника открывается по нажатию кнопки, а еще более комфортным использование делает возможность поворота на 360° вокруг своей оси при постановке на базу.Автоматический и ручной выключатель поможет выключить электрический чайник после закипания воды или чуть раньше — если ее надо просто подогреть. Съемный фильтр для очистки воды справится с загрязнениями, а защита чайника от перегрева гарантирует безопасную работу. Продумали дизайнеры устройства и множество нюансов, связанных с его установкой — в частности, на корпусе предусмотрен специальный отсек, куда можно убрать излишки кабеля для питания. И все это покупатели уже прямо сейчас получают по доступной стоимости — чайник появился на полках крупных магазинов электроники и бытовой техники.