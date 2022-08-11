Scarlett представил новый электрический чайник SC-EK27G93

11 августа 2022, 12:15

Новый электрический чайник SC-EK27G93 от Scarlett мощностью 2200 Вт, вмещает в себя 1.7 литра и оснащён автоматической системой открытия крышки.

Плюсом является корпус из качественного термостойкого стекла Crystal Pro, который не изменяет полезных свойств воды.В приборе есть всё необходимое для безопасного и удобного использования: нейлоновый фильтр, встроенный нагревательный элемент и удобная кнопка открытия крышки. Также чайник имеет многоуровневую систему защиты Safe Work: автоматическое отключение при закипании и отключение при недостатке воды.