Электрический гриль Scarlett SC-EG350M07

21 марта 2023, 9:45

Scarlett представляет новый электрический гриль HomeChef SC-EG350M07 – удобное и практичное решение для кухни каждой хозяйки.

Прибор предназначен для качественной прожарки мяса, птицы, рыбы, сосисок, овощей, грибов, шаурмы и бутербродов, что дает возможность создать множество вкусных блюд на завтрак, обед и ужин.

Мощность гриля - 1000 Вт, а максимальная температура рабочих поверхностей – 200°C, это обеспечивает превосходную прожарку мяса за 7-10 минут. Также плюсом прибора является и его антипригарное покрытие панелей, которое позволяет готовить еду без добавления масла и упрощает процесс их очистки, так как ингредиенты не прилипают во время жарки.Благодаря прорезиненным передним ножкам, обеспечивающим устойчивое положение на рабочем столе, и вертикальному хранению, прибор безопасен в использовании и не займет много места на кухне.