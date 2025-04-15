Новый утюг Scarlett SC-SI30K66

15 апреля 2025, 13:45

Новинка от Scarlett мощностью 3000 Вт станет настоящим помощником каждой хозяйки и поможет справиться с тканями с любой фактурой.

Паровой удар до 165 грамм в минуту легко разберется с непослушными складками, а наличие различных температурных режимов позволит выбрать оптимальный для того, чтобы даже самые деликатные ткани выглядели идеально после глажки.Функция вертикального отпаривания даст возможность привести вещи в безупречный вид, не снимая их с вешалки. Утюг оснащен функцией самоочистки для легкого ухода за прибором и системой ANTI-CALC, которая защитит Scarlett SC-SI30K66 от накипи и продлит срок его службы.Утюг имеет вместительный резервуар для воды 420 мл, удобный носик, способный пролезть в труднодоступные места, и оптимальный вес, способствующий разглаживанию неровностей без сильной нагрузки на руки.