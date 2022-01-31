Две новые модели утюгов Scarlett

31 января 2022, 10:45

Эффективный паровой удар и легкое скольжение, система защиты от накипи и функция самоочистки.



Утюг Scarlett SC-SI30P21 оснащён антипригарной подошвой, которая помогает сохранить цвет и внешний вид ткани надолго. Уход за ней не составит труда. Кроме того, благодаря функции самоочистки за устройством легко и просто ухаживать, чтобы продлить срок его эксплуатации. Максимальная мощность прибора 2200 Вт позволит в считанные минуты справиться даже с самыми глубокими складками, а также с материалами со сложной фактурой. Несколько температурных режимов дают возможность подобрать наиболее оптимальный для деликатных тканей, чтобы они выглядели идеально. Функция вертикального отпаривания поможет привести вещи в безупречный вид, не снимая их с вешалки.

Утюг Scarlett SC-SI30K59 может похвастаться наличием мощного парового удара, благодаря которому не составит труда справиться с самыми непокорными складками на одежде из различных типов тканей. Этому способствуют мощность 2400 Вт, постоянный пар до 45 г/мин и паровой удар мощностью 145 г/мин. Модель оснащена керамической подошвой KeramoPro – материала, который позволяет ей с легкостью скользить по тканям различных типов, не оставляя на них блестящих следов. Увеличенный до 400 мл резервуар позволяет долго гладить без долива воды. Система защиты от накипи вместе с системой самоочистки существенно продлит срок службы утюга и убережет его конструктивные элементы от накипи. Противокапельная система предотвращает случайную порчу ткани. Пластичный и гибкий шнур удлинен до 2 м, что дает больше свободы передвижений во время глажки. Он изготовлен в цвет корпуса и оснащен шаровым креплением, защищающим от перекручивания.