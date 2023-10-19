Бережная и эффективная глажка с новым утюгом SC-SI30K40 от Scarlett

19 октября 2023, 9:15

Керамическая подошва KeramoPro, система защиты от накипи ANTI-CALC и функция самоочистки.

Новинка от Scarlett, утюг SC-SI30K40 мощностью 2400 Вт бережно относится ко всем видам тканей благодаря керамической подошве KeramoPro, обеспечивающей легкое скольжение, и системе защиты от капель ANTI-DRIP для глажки без следов.Модель эффективно справляется со своими задачами: за счет высокой мощности паровой удар равен 150 г/мин, что дает возможность для вертикального отпаривания, более совершенной глажки и удаления даже самых глубоких складок.Кнопка подачи пара, которая находится под ручкой, сделает эксплуатацию утюга более удобной, а увеличенный объем резервуара (480 мл) позволит гладить долгое время, не отходя от гладильной доски. Также система защиты от накипи вместе с системой самоочистки существенно продлит срок службы утюга и убережет прибор от накипи.