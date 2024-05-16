Новый электрический гриль Scarlett SC-EG350M08

16 мая 2024, 14:15

Прибор мощностью 1000 Вт станет оптимальным решением на кухне каждой хозяйки: максимальная температура рабочих поверхностей составляет 200°C, что дает возможность быстро и качественно прожарить мясо всего за 7-10 минут.

Более того, гриль предназначен для хорошей прожарки не только мяса, но и птицы, рыбы, сосисок, овощей, грибов, шаурмы и бутербродов.Модель оснащена рабочей поверхностью размером 26х16 см с антипригарным покрытием, которое позволяет готовить еду без добавления масла, а также упрощает процесс очистки панелей, благодаря тому, что ингредиенты не прилипают во время жарки.Электрический гриль Scarlett SC-EG350M08 имеет прорезиненные передние ножки, обеспечивающие устойчивое положение на рабочем столе, не нагревающиеся ручку и корпус, поддон для сбора сока и стильный дизайн в черном цвете.