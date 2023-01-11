Новая электромясорубка Scarlett SC-MG45S71

11 января 2023, 14:15

Scarlett представляет новую электромясорубку SC-MG45S71, она станет верным помощником в приготовлении мясных полуфабрикатов.

Благодаря мощному мотору прибор производит до 2 кг фарша в минуту. В комплект входят 2 решётки с отверстиями различного диаметра. Кроме того, с помощью устройства можно приготовить домашние колбаски и кеббе — трубочки из мясного фарша с разнообразными начинками.Соответствующие насадки прилагаются. Прокручивая жёсткое, жилистое мясо, волокна которого блокируют шнек, рекомендуется использовать реверс, чтобы не пришлось разбирать и чистить горловину прибора. В корпусе есть специальный отсек для второго диска — он не потеряется и всегда будет под рукой.

Также предусмотрено место для сматывания сетевого шнура, что очень удобно при хранении устройства. Ножки прорезинены и не позволят прибору соскользнуть со стола.