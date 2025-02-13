Новые компактные мясорубки от Scarlett с простым и удобным управлением

13 февраля 2025, 10:45

Высокая мощность и разнообразие насадок помогут с приготовлением различных блюд от классического фарша до кеббе и сосисок.



Новые модели мясорубок Scarlett SC-MG45S66 мощностью 2200 Вт и Scarlett SC-MG45S75 мощностью 1800 Вт станут универсальными помощниками, которые смогут быстро приготовить мясное блюдо на обед и заготовить полуфабрикаты для хранения в морозилке.Более того, перфорированные диски для фарша с отверстиями 5 и 7 мм помогут получить фарш среднего и крупного помола для различных блюд.

Функция реверс поможет устранить проблему скопления мяса в шнеке, если на шнек намотаются мясные волокна и жилки, что избавит от необходимости прерываться для разборки и чистки прибора.В комплекте к обеим моделям идут насадки для приготовления домашних колбасок и кеббе – традиционного восточного блюда. Мясные трубочки можно приготовить с овощными, грибными, сырными и другими начинками на любой вкус.Прорезиненные ножки прочно удержат прибор и не позволят ему упасть со стола, а благодаря компактному размеру мясорубки не займут много места на кухне.