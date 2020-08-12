РОМСАТ начал продавать новые мясорубки Holmer

12 августа 2020, 8:52

Ассортимент бытовой техники Holmer расширен двумя новыми моделями мясорубок HMG-012JS и HMG-011PB.

Обе модели просты в управлении, имеют мощный двигатель и компактные габариты. Благодаря продуманной конструкции пользоваться техникой удобно и абсолютно безопасно. С мясорубками Holmer процесс приготовления становится максимально быстрым и легким!

Ключевые характеристики

Мощный двигатель 2000 Вт

Универсальные насадки

Материал режущего лезвия: нержавеющая сталь

Продуманная система безопасности - функция защиты двигателя и "Реверс"

Современный дизайн

Все рабочие элементы легко разбираются и поддаются очистке

Небольшой вес и компактные габариты устройства обеспечивают удобное хранение

В комплектациях HMG-011PB и HMG-012JS предусмотрены различные насадки и аксессуары.

Для дилеров

Узнать партнерские условия и заказать технику Holmer можно у наших менеджеров или оставив заявку на сайте.

B2B-портал

Актуальные позиции и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua.

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