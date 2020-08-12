РОМСАТ начал продавать новые мясорубки Holmer

Ассортимент бытовой техники Holmer расширен двумя новыми моделями мясорубок HMG-012JS и HMG-011PB.
Обе модели просты в управлении, имеют мощный двигатель и компактные габариты. Благодаря продуманной конструкции пользоваться техникой удобно и абсолютно безопасно. С мясорубками Holmer процесс приготовления становится максимально быстрым и легким!
Ключевые характеристики
Мощный двигатель 2000 Вт
Универсальные насадки
Материал режущего лезвия: нержавеющая сталь
Продуманная система безопасности - функция защиты двигателя и "Реверс"
Современный дизайн
Все рабочие элементы легко разбираются и поддаются очистке
Небольшой вес и компактные габариты устройства обеспечивают удобное хранение
В комплектациях HMG-011PB и HMG-012JS предусмотрены различные насадки и аксессуары.
Для дилеров
Узнать партнерские условия и заказать технику Holmer можно у наших менеджеров или оставив заявку на сайте.
B2B-портал
Актуальные позиции и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua.
РОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор техники Holmer в Украине.