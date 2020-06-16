16 июня 2020, 16:13

Ассортимент бытовой техники Holmer пополнился напольными вентиляторами с функцией “Автоматического поворота”.

Напольные вентиляторы Holmer представлены двумя моделями: HFS-1216В в бело-синем и HFS-1216G бело-сером цвете. Обеспечивают комфортные условия в жилых помещениях поддерживая уверенную циркуляцию воздуха.

Основные характеристики

Диаметр лопастей 40 см

Потребляемая мощность 35 Вт

Три режима обдува

Подсветка панели управления

Работа в фиксированном положении и с “Автоповоротом”

Регулируемый ступенчатый наклон

Регулировка высоты вентилятора до 1,2 м

Устойчивое крестообразное основание (48 см)

Материал корпуса - пластик.



РОМСАТ – эксклюзивный дистрибьютор техники Holmer в Украине.