Ассортимент бытовой техники Holmer пополнился напольными вентиляторами с функцией “Автоматического поворота”.
Напольные вентиляторы Holmer представлены двумя моделями: HFS-1216В в бело-синем и HFS-1216G бело-сером цвете. Обеспечивают комфортные условия в жилых помещениях поддерживая уверенную циркуляцию воздуха.
Основные характеристики
Диаметр лопастей 40 см
Потребляемая мощность 35 Вт
Три режима обдува
Подсветка панели управления
Работа в фиксированном положении и с “Автоповоротом”
Регулируемый ступенчатый наклон
Регулировка высоты вентилятора до 1,2 м
Устойчивое крестообразное основание (48 см)
Материал корпуса - пластик.
РОМСАТ – эксклюзивный дистрибьютор техники Holmer в Украине.