Три новые модели вентиляторов Scarlett

30 марта 2022, 13:45

Scarlett представляет три новые модели вентиляторов – приборы станут незаменимыми помощниками в предстоящем летнем сезоне.

Напольный вентилятор Scarlett SC-SF111B20 мощностью 35 Вт оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Выполненный в элегантном белом дизайне прибор способен не только вписаться в абсолютно любой интерьер, но и стать его особенной деталью. Возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.Напольный вентилятор Scarlett SC-SF111B29 мощностью 45 Вт также оснащён тремя скоростями работы и представлен в нейтральном бело-голубом дизайне. Высококачественная защитная сетка делает устройство максимально безопасным в использовании, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения позволяет настроить прибор под индивидуальный запрос.Настольный вентилятор Scarlett SC-DF111S19 мощностью 30 Вт с режимом бесшумной работы станет незаменимым помощником в душном офисе и любом малогабаритном пространстве. Компактный прибор оснащён регулируемым наклоном в диапазоне 0-30°, вращением до 90° и 2 скоростями работы. Удобная подставка и защита от перегрева облегчают процесс эксплуатации вентилятора и делают его безопасным.