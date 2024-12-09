Новый фен-расческа Scarlett SC-HAS73I21

9 декабря 2024, 13:15

Защита волос от обезвоживания при сушке, две круглые насадки с комбинированной щетиной и безопасное использование.



Новинка от Scarlett фен-расческа SC-HAS73I21 – идеальный помощник для создания неповторимых и стильных укладок.

Прибор с высокой мощностью 1200 Вт имеет два режима скорости потока воздуха и функцию «холодный воздух», которая поможет лучше зафиксировать прическу. В комплект входят две круглые насадки с комбинированной щетиной – насадка 50 мм для стайлинга всех типов волос, а также насадка 38 мм для создания локонов.Фен-расческа одновременно сушит и укладывает волосы, а вращающиеся в двух направлениях насадки приподнимают волосы у корней и создают укладку по всей длине. О защите волос позаботится керамико-турмалиновое покрытие насадок, обеспечивающее легкое скольжение и придающее сияние волосам.Кроме того, прибор имеет вращающийся на 360° шнур, который исключает возможность его дальнейшего запутывания. Для безопасности данная модель оснащена функцией автоматического отключения при перегреве.