Новые фены от Scarlett

4 апреля 2025, 12:15

Стильные и мощные модели фенов с технологией Advanced tourmaline для создания салонной укладки в домашних условиях.



Scarlett представляет новинки – четыре модели фенов, которые станут настоящими помощниками в уходе за волосами.

Приборы Scarlett SC-HD70IT09, SC-HD70IT15 и SC-HD70I28 с мощностью от 1600 до 1800 Вт из линейки Scarlett Top Style получили насадку-концентратор для создания стильных причесок, два скоростных и температурных режима. Особенностями моделей являются компактные размеры, а также складные ручки у Scarlett SC-HD70IT09 и SC-HD70IT15, что позволяет устройствам легко помещаться в дорожную сумку.Фен Scarlett SC-HD70I34 из коллекции Red&Black имеет мощность 1900 Вт, три температурных и два скоростных режима, а также аккуратный размер, благодаря чему прибор не займет много места.Все четыре модели оснащены функцией ионизации и автоматического отключения при перегреве, имеют стильный эргономичный дизайн, функцию защиты волос от обезвоживания и пересушивания.