Три новые модели мясорубок Scarlett

14 февраля 2022, 11:45

Мясорубка Scarlett SC-MG45S65 – многофункциональный прибор, который поможет разнообразить меню всей семьи. Перфорированные диски для фарша с отверстиями 5 и 7 мм помогут получить фарш среднего и крупного помола для различных блюд. Функция реверс устранит проблему скопления мяса в шнеке. Технология SAFE PRO позволяет предотвратить перегрев и перегрузку двигателя, тем самым продлевая срок его эксплуатации. Высокопрочный металлический шнек и нож из высококачественной нержавеющей стали обладают повышенной износостойкостью, повышая эффективность работы прибора. Компактное хранение диска и удобная смотка шнура оптимизируют кухонное пространство.

Электромясорубка Scarlett SC-MG45M23 не только переработает мясо в фарш, но и поможет в приготовлении других блюд. Она укомплектована насадками для кеббе, набивки домашних колбасок и барабанами для терки и шинковки овощей. Высокая мощность мотора 1800 Вт обеспечивает производительность 2 кг фарша в минуту. Это хорошее решение для тех, кто предпочитает готовить полуфабрикаты впрок. Диски с отверстиями различного диаметра (5 и 7 мм) позволят сделать и нежнейшие фрикадельки, и котлеты, и многие другие блюда. У прибора очень простое управление - одна кнопка отвечает за включение, выключение и реверс. Если жилки и мясные волокна заблокируют шнек, их можно провернуть обратно, не разбирая мясорубку. Система защиты от перегрева остановит работу и предотвратит поломку мотора.

Мясорубка Scarlett SC-MG45M25 из коллекции Silver Line превосходно подойдет для приготовления повседневных блюд и кулинарных шедевров. Компактная модель, выполненная в уникальном дизайне, способна справиться с любым видом мяса. Мощность 2 000 Вт позволяет произвести 2,5 кг фарша за минуту. В комплекте 6 насадок: 2 перфорированные решетки с отверстиями 5 и 7 мм, насадки для кеббе и для приготовления домашней колбасы, овощерезка с крупной теркой и шинковка. Высокопрочный металлический шнек и нож из высококачественной нержавеющей стали обладают повышенной износостойкостью, повышая эффективность работы и продлевая срок службы прибора. Функция «Реверс» позволяет прокручивать мясо в обратном направлении, в случае если оно застряло. Прорезиненные ножки значительно облегчают процесс приготовления, благодаря им прибор устойчиво стоит на поверхности с разными покрытиями.

Процесс разборки мясорубки занимает минимальное время: достаточно нажать кнопку отсоединения горловины и отделить все металлические части друг от друга.