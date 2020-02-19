РОМСАТ получил статус официального дистрибьютора компании TEKTELIC

19 февраля 2020, 12:15

РОМСАТ развивает “интернет вещей” в Украине на базе решений TEKTELIC: официально эффективней!

Интернет вещей (IoT) – технология, которая из разряда инновационной быстро переходит в разряд привычной. Выполнение бытовые и промышленных задач, реагирование на изменения в повседневных частных и индустриальных процессах без участия человека – задача взаимодействия между различными устройствами (М2М – между машинами).

TEKTELIC – ведущий мировой производитель решений для IoT на базе технологии LoRaWAN. Это означает, что сегодня РОМСАТ предоставляет в комплексе оборудование, приложения и поддержку TEKTELIC в Украине. Технологии IoT теперь на расстоянии телефонного звонка!

Решения для IoT от бренда TEKTELIC

Технология LoRaWAN базируется на:

1. Приложениях для настройки и контроля оборудования и функционала IoT Оборудовании – сетевой, OAM, геолокационный сервера, шлюзы, сенсоры.

2. Поддерживаются устройства других производителей SW & Network Server – Loriot, Actility, TTN/TTI.

В ассортименте TEKTELIС также представлены:

Smart Room Sensor – датчик измерения и регистрации температуры, влажности, уровня освещенности, обнаружения движения, ударов, утечки воды.

Электрическая розетка и электрический выключатель TEKTELIC LoRaWAN — идеальные решения для автоматизации умного дома и офиса.

Трансиверы для сопряжения средств автоматизации и управления в сети LoRaWAN.

Предоставляет последовательные подключения RS232, RS422 и RS485 для поддержки приложений GPS-трекер KONA – для определения в режиме реального времени местоположения объектов через LoRaWAN.

Встроенный акселерометр, сценарии работы (вкл/откл по событию и т.п.), автономность BLE Asset Tracker – этот трекер является идеальным решением для определения местоположения, отслеживания и управления объектами в сложных радиочастотных средах.

Трекер сочетает в себе преимущества LoRaWAN для большой дальности и низкой мощности с универсальной доступностью и надежностью Bluetooth Low Energy (BLE).

Датчик TEKTELIC сельскохозяйственного назначения – прекрасное решение оптимизации и упрощения сбора ключевых показателей почв и окружающей среды для с/х культур, газонов, садов, полей для гольфа и т.п.

Прочный корпус, установка на поле на грунт, забор, или прямо на дерево, виноградную лозу Планшет с дисплеем E-lnk – мониторинг и управление загруженностью конференц-залов, координация и учет совещаний, аналитика в режиме реального времени.

Интеграция с Smart Room Sensor, приложениями Microsoft Outlook и Календарем Google, Линейка шлюзов с функцией улучшения радиочастотных характеристик.

Предназначены для организации крупномасштабных промышленных, коммерческих и IoT-сетей операторского уровня.