1 февраля 2019, 10:45

Ericsson представляет новую концепцию мобильного интернета вещей

Компания Ericsson продолжает развивать технологии мобильного интернета вещей и представляет свои новые решения, позволяющие операторам осваивать новые направления бизнеса за счет развертывания разнообразных промышленных сценариев использования IoT в автомобилестроении, промышленном производстве и ЖКХ.



Ericsson намерен развивать технологии IoT для четырех сегментов рынка: массовый интернет вещей (Massive IoT), широкополосный интернет вещей (Broadband IoT), интернет вещей для критических сценариев (Critical IoT) и интернет вещей для автоматизации промышленности (Industrial Automation IoT). При этом два из этих четырех сегментов ­­- широкополосный IoT и IoT для автоматизации промышленности - являются новыми.



Широкополосный IoT адаптирует возможности технологии мобильного широкополосного доступа (МШПД) под нужды интернета вещей, обеспечивает более высокие скорости передачи данных и меньшую задержку, чем предусмотрена в сценариях для массового IoT. Технологии IoT, предназначенные для автоматизации промышленности, позволят создавать передовые приложения, соответствующие очень высоким требованиям к качеству подключения к сети.



В рамках своей концепции развития мобильного интернета вещей Ericsson также представляет улучшенные функциональности для массового интернета вещей[1] благодаря которым радиус соты NB-IoT расширен со стандартных 40 км до 100 км за счет апгрейда программного обеспечения. При этом никаких изменений в работу существующих устройств NB-IoT вносить не требуется. Это открывает большие возможности для IoT-подключений в сельской местности и отдаленных районах, которые важны для сферы логистики, сельского хозяйства и экологического мониторинга. На данный момент специалистами Ericsson развернуты соты NB-IoT с радиусом 100 км в сетях операторов Telstra и DISH.



Новые продукты для широкополосного интернета вещей, также представленные сегодня, включают технологии обнаружения дронов и управления каналами связи, решения для сегментирования (слайсинга) сети радиодоступа, функциональности для улучшенного обслуживания групп абонентов (Advanced Subscriber Group Handling) и решение для услуг на базе Multi-Gigabit LTE, позволяющее передавать данные в сети LTE со скоростью 2 Гбит/сек и задержкой всего в 10 миллисекунд. Новые решения окажут поддержку в развитии множества сценариев для автомобильной промышленности, управления дронами, дополненной и виртуальной реальностей, улучшенных носимых устройств, умного производства и умной сферы ЖКХ.



Представленная Ericsson концепция описывает, как мобильный интернет вещей может пройти путь развития от базовых сценариев использования технологий Massive IoT, таких как мониторинг перемещения активов и умных счетчиков, к более сложным сценариям, основанным на применении технологий широкополосного IoT (информационно-развлекательные программы для автомобилей, AR/VR, дроны и продвинутые носимые устройства), технологий IoT для критических сценариев (автономный транспорт) и автоматизации промышленности (взаимодействие роботов на производственных линиях).



Этот поэтапный подход упростит операторам процесс адаптации решений для мобильного интернета вещей под имеющиеся и будущие сценарии за счет постоянного улучшения сетей LTE по мере подготовки к запуску 5G. За счет эффективного применения слайсинга сети, операторы способны обеспечить поддержку всех четырех сегментов в рамках одной сети, что позволит им оптимальным образом использовать имеющиеся активы и получать доход за счет цифровизации разных отраслей. По данным отчета Ericsson Mobility Report, число подключений к мобильному интернету вещей будет ежегодно расти на 27% и в 2024 году достигнет 4,1 млрд.



«Ericsson анонсировал предельно ясную концепцию развития мобильного интернета вещей, в которой четко обозначены сегменты, позволяющие операторам расширять бизнес за счет цифровизации. Подход Ericsson к эволюции технологий мобильного IoT поможет операторам постепенно наращивать количество поддерживаемых сценариев в рамках одной вертикали», - считает старший аналитик направления IoT и инфраструктуры сетей мобильной связи Патрик Филкинс (Patrick Filkins).

