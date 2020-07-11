Расширение ассортимента сенсоров LoRaWAN

Новые сенсоры TEKTELIC
Канадская компания TEKTELIC расширила ассортимент инновационных IoT-решений новыми датчиками. Данное оборудование имеет высокую производительность и доступные цены.
- Датчик респираторной активности
Устройство LoRaWAN для выявления респираторных заболеваний и мониторинга наиболее распространенных симптомов респираторных заболеваний, включая повышение температуры тела и частоты дыхания, постоянного кашля, учащенного сердцебиения.
- Тревожная LoRaWAN кнопка
Кнопка тревоги идеально подходит для работников выполняющих обязанности в изолированных местах, для престарелых и детей, чтобы подать сигнал помощи в чрезвычайной ситуации.
- Датчик температуры морозильных камер
Устройство для мониторинга условий хранения продуктов питания и фармацевтических препаратов.
- Датчик мониторинга коррозии
Идеальное решение для контроля коррозии подземных трубопроводов и передачи собранных данных на значительных расстояниях.
РОМСАТ - официальный дистрибьютор TEKTELIC в Украине.