Датчик респираторной активности от Tektelic

4 июля 2020, 11:14

Здоровье и безопасность с технологией IoT

Ассортимент оборудования компании TEKTELIС, ведущего мирового производителя решений для IoT на базе технологии LoRaWAN, пополнился новым датчиком для мониторинга пациентов на предмет возможных респираторных заболеваний.

Респираторный датчик TEKTELIC предназначен для постоянного мониторинга и выявления наиболее распространенных симптомов респираторных заболеваний, включая повышение температуры тела и частоты дыхания, постоянного кашля, учащенного сердцебиения.

Показатели датчика

Температура тела

Частота дыхания

Расширение грудной клетки

Определение кашля / чихание

Определение позиции тела

Частота сердечных сокращений

Сигнал кнопки тревоги

Такое специализированное устройство помогает отдаленно наблюдать за пациентом, эффективнее диагностировать, оценивать жизненно важные показатели.

Почему LoRaWAN?

Мощная дальность связи

Низкое энергопотребление

Масштабируемость

Низкая стоимость

РОМСАТ - официальный дистрибьютор TEKTELIC в Украине.