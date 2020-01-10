На выставке CES 2020 Perenio IoT анонсировала выход на глобальный рынок

10 января 2020, 13:04

Perenio IoT, чешский технологический стартап с центром разработки в Украине, объявил о всемирном старте продаж на Consumer Electronics Show 2020 в Лас-Вегасе и анонсировал старт предзаказов в рамках Kickstarter-кампании, которая начнется в марте. Компания представила свой новый основной продукт IoT Router Elegance и полноценную экосистему девайсов для умного дома.

Smart решения от Perenio IoT призваны сделать управление зданием простым, понятным, удобным и безопасным, а минималистичный дизайн устройств удачно дополнит любой интерьер.

IoT Router Elegance — это центральное звено в системе управления умным домом. Устройство одновременно является точкой доступа в Интернет и центром контроля смарт-девайсов через мобильное приложение Perenio Smart. Начав пользоваться IoT-роутером, в дальнейшем пользователь сможет самостоятельно масштабировать свой умный дом. IoT Router заменяет Wi-Fi маршрутизатор и центр управления и может обслуживать до 150 подключенных девайсов.

В частности, здание может быть укомплектовано датчиками движения, открытия, дыма, протечек, а также стационарными и поворотными видеокамерами от Perenio IoT. Экосистему дополнит интеллектуальная розетка Power Link, которая предназначена для мониторинга, управления и контроля потребления энергии электроприборами, а также уведомления пользователей в случае перегрузки сети. А инфракрасный пульт Red Atom позволяет управлять кондиционерами и ТВ с ИК-портом вне зависимости от их производителей через мобильное приложение или голосовые помощники Google Ассистент и Amazon Alexa.

Благодаря нестандартному инженерному решению производителю удалось поместить в компактный стильный корпус большой набор функций, которые обычно выполняют несколько устройств. Мультипротокольный IoT Wi-Fi роутер поддерживает Bluetooth/ZigBee/Z-Wave протоколы, что позволяет удаленно управлять умным домом, оснащен встроенным модемом LTE и аккумулятором на случай перебоев подачи электроэнергии. IoT Router выполняет задачи по обеспечению мощного и стабильного соединения даже в зашумленном сигналами от других устройств пространстве. Он одинаково функционален как для квартиры или дома, так и для больших офисных помещений.

Эксклюзивно на CES 2020 Perenio IoT представила IoT Router Elegance с набором из пяти сменных верхних панелей корпуса, которые дополнят классический черно-белый дизайн. Со сменными панелями IoT Router Elegance — это устройство, которое пользователь не захочет прятать под столом или за полкой. Девайс может стать акцентом в интерьере и удачно сочетаться с другими предметами декора. Ассортимент сменных панелей будет расширяться в будущем, чтобы владелец роутера смог менять его внешний вид под новый интерьер или просто под настроение.

IoT Router Elegance может работать с Apple HomeKit, Google Home и Amazon Alexa. В первом квартале 2020 года в продукты Perenio IoT будет интегрирован комплект для разработки программного обеспечения Local Home, который поддерживает Google Assistant Connect.

О стоимости и дате старта продаж на украинском рынке мы сообщим дополнительно.