Perenio IoT откладывает глобальную Kickstarter-кампанию до завершения карантина

31 марта 2020, 13:15

Чешский технологический стартап Perenio IoT с центром разработки в Украине и производственной базой в Китае объявляет о переносе старта глобальной кампании на платформе Kickstarter.

Он был запланирован на март, но отложен в связи со сложившейся в мире ситуацией с распространением коронавируса. На несколько месяцев оказались заблокированы производственные предприятия в Китае, закрыты государственные границы. Дата официального выхода продукта на Kickstarter будет анонсирована дополнительно. Старт состоится после завершения периода карантина и ограничений, введенных по всему миру. Надеемся, что это случится в июне.



Возможность оставить предзаявку, по прежнему, доступна по ссылке. Необходимо только заполнить форму, предоплата для этого не требуется. После регистрации пользователь получит письмо с подробной информацией, приглашение в закрытое комьюнити и в дальнейшем сможет воспользоваться специальными условиями при официальном старте кампании на Кикстартер.



«Сейчас в мире отменены многие индустриальные выставки и конференции, спортивные и культурные события, государства закрывают границы, бренды отменяют релизы продуктов, университеты и компании переходят на удаленную работу. Так в Китае на несколько месяцев оказались заблокированы фабрики, в том числе и наше производство. Безусловно, все это вынужденные и необходимые меры в борьбе с распространением нового вируса. В этих условиях мы приняли решение отложить выход на Kickstarter нашего проекта до завершения карантинных ограничений. Высвободившееся время мы используем для улучшения нашего продукта разработчиками и тестировщиками. Мы выражаем признательность всем, кто уже сделал предзаявку, за интерес к нашему проекту и благодарим их за ожидание. Все поступающие регистрации обрабатываются нашими менеджерами, коммуникация продолжается. После старта публичной Kickstarter-кампании все оставившие такую предварительную заявку обязательно получат специальные условия. Мы живем в глобальном мире и вынуждены реагировать на обстоятельства, от нас не зависящие. Надеемся, что в скором времени мы все сможем вернуться к привычному образу жизни и работы», — заявил директор по развитию бизнеса Perenio IoT Сергей Костевич.



Напомним, Perenio IoT объявила о всемирном старте продаж и анонсировала возможность сделать предзаказ в рамках Kickstarter-кампании во время участия в крупнейшей в мире выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе. Пользователям доступны: флагманское устройство компании IoT Router Elegance и интеллектуальная розетка Power Link. Решения от Perenio ІоТ позволяют экономно и эффективно организовать систему Smart Home и не загромождать пространство большим количеством дополнительных девайсов.



IoT Router Elegance — это мультифункциональный девайс, позволяющий комплексно решать задачи по доступу в интернет и удаленному управлению домом. Устройство заменяет несколько гаджетов и может обслуживать до 150 подключенных умных приборов. IoT Wi-Fi роутер поддерживает Bluetooth|ZigBee|Z-Wave протоколы, оснащен встроенным модемом LTE, аккумулятором и технологией дистанционного управления умным домом. IoT Router способен работать автономно, вне зависимости от источника питания и сигнала интернет-провайдера, одинаково функционален для квартир, домов и офисных помещений. Это возможно благодаря встроенному аккумулятору, который обеспечивает до 10 часов бесперебойной работы без подзарядки.



Интеллектуальная розетка Power Link обеспечивает удаленное включение и выключение устройств, их защиту от скачков напряжения, позволяет вести мониторинг энергопотребления через приложение на смартфоне. Девайс совместим с голосовыми помощниками Google, Яндекс «Алиса», Siri и Apple Home Kit.