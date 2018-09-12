На Kickstarter начнется сбор денег на компактный корпус Z-Case P50

Уже в обозримом будущем на популярной краудфандинговой площадке Kickstarter должен начаться сбор средств на компьютерный корпус Z-Case P50.
Новинка ориентирована на формирование настольной системы небольшого форм-фактора.
Габариты корпуса 378 × 291 × 72 мм, а его объем - 7,9 литра.
В корпусе применены такие элементы как алюминий и закалённое стекло.
Z-Case P50 появится в продаже в трех цветовых версиях – черной, белой и красной.
Пользователь сможет установить сюда материнские платы типоразмера Mini-ITX.
Предусмотрено пять «посадочных мест» под накопители разного форм-фактора.
Система охлаждения состоит из 2-х 60-миллиметровых вентиляторов.
На фронтальной панели корпуса окажутся два порта USB 3.0.
О стоимости новинки пока не уточняется, ровно также как и об ориентировочной дате релиза.