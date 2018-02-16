Compulab начинает сбор средств на производство компактного игрового ПК Airtop2 I

16 февраля 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания Compulab еще до конца текущего месяца намерена организовать на площадке Kickstarter программу по сбору средств на производство ПК Airtop2 Inferno.

Это решение представляет собой достаточно мощный безвинтиляторный игровой ПК с весьма любопытным дизайном.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Intel Core i7-7700K поколения Kaby Lake, в котором 4 ядра с возможностью одновременной обработки до 8 потоков инструкций.Кроме того, в этом чипе будет предусмотрена графика Intel HD Graphics 630.Объем оперативной памяти – до 64 ГБ стандарта DDR2-2400.Отмечена поддержка 2 твердотельных накопителей NVMe, а также 4 типоразмера 2,4 дюйма.Среди прочего отмечается USB 3.1 (×2) и USB 3.0 (×7).