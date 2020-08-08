Решения для отслеживания активов (Asset tracking)

8 августа 2020, 14:47

IoT для отслеживания активов

Использование IoT для отслеживания активов является одним из наиболее перспективных направлений для реализации коммерческих проектов.

Устройства IoT позволяют легко и экономически выгодно отслеживать ценное имущество компаний. Основным принципом работы таких устройств является определение координат местонахождения и их передача пользователю с помощью LoRaWAN, NB-IoT или других технологий. Дополнительными функциями может быть запись пути перемещения, сигнал о начале перемещения, определение температуры и влажности, передача сигнала SOS.

Статистика рынка говорит о следующем:

В 2023 году рынок отслеживания активов будет составлять $ 3.93 млрд

К 2027 году глобально будет внедрено 267 млн. устройств для отслеживания активов

4 основные характеристики IoT системы отслеживания

Информация всегда доступна. Данные, которые дают полезную информацию о местонахождении и параметрах объектов надежно и непрерывно передаются из любой точки.

Долгосрочная и автономная работа устройств. Низкое энергопотребление обеспечивает длительную работу устройств.

Данные и аналитика. Система предоставляет достоверные данные в режиме реального времени, которые могут быть использованы для принятия обоснованных решений.

Комплексная безопасность. Данные о местонахождении являются критическими с точки зрения конфиденциальности, поэтому система IoT обеспечивает необходимую надежность и защиту.

В концепции Интернета Вещей, РОМСАТ предлагает устройства, которые работают по технологиям LoRaWAN и NB-IoT.