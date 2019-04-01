Киевстар запускает платфору Cisco Jasper для управления М2М

1 апреля 2019, 11:45

Центр управления М2М SIM-картами Cisco Jasper теперь доступен корпоративным клиентам Киевстар.

В рамках стратегии развития направления IoT (интернет вещей) и M2M (межмашинного взаимодействия) Киевстар запускает центр управления М2М SIM-картами от компании Cisco Jasper. Облачная платформа позволит бизнес-клиентам Киевстар легко управлять M2M SIM-картами, которых по данным оператора уже более 1,5 млн, тем самым оптимизируя свои ресурсы, затраты и свою операционную деятельность.

«Уже много лет бизнес-процессы автоматизируются с помощью М2М-технологии: от обмена показателей с приборов и видео наблюдения до передачи команд управления,» - комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. «Количество М2М SIM-карт стабильно растет, а значит у бизнеса усиливается потребность в их контроле и управлении, так как часто эти карты находятся в удалённых локациях. Чтобы превзойти ожидания бизнес-клиентов, мы предлагаем центр управления М2М от Cisco Jasper, который является ведущей в мире платформой».



Центр управления Cisco Jasper позволяет бизнес-клиентам:

быстро масштабировать бизнес-процессы, тем самым способствуя увеличению прибыли;

снизить затраты на информационную систему в процессе ее создания и эксплуатации;

обеспечить надежное качество обслуживания клиентов благодаря высокой степени надежности;

налаживать процессы внедрения любого типа мобильных устройств для минимизации рисков и увеличения прибыли;

защитить развертывание технологии IoT с помощью многоуровневой системы безопасности.



Центр управления Cisco Jasper предоставляет клиентам исключительную гибкость в подключении и управлении технологиями IoT в соответствии с уникальными потребностями и бюджетом конкретного бизнеса, а также дает возможность изменить настройки в случае необходимости.



Синди Паттерсон, Генеральный директор Global IoT Cloud в Cisco IoT добавляет: «Компании, запускающие технологии интернета вещей, сталкиваются с разными трудностями. Успех преодоления таких трудностей зависит от гибкости и степени безопасности платформы, которая может быть запрограммирована под разные сценарии развития ситуации. Мы рады, что вышли на рынок Украины, и Киевстар с их высокоскоростными мобильными сетями выбрал Cisco в качестве партнера для расширения возможностей бизнес-клиентов на их пути к внедрению IoT-технологий. Мы надеемся, что партнерство с Киевстар поможет индустрии интернета вещей в Украине развиваться и процветать».

