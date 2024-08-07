Кухонная машина HYUNDAI HYM-S8591

7 августа 2024, 15:15

Модель сочетает функции планетарного миксера, мясорубки и блендера, имеет простое электронное управление и встроенную функцию подогрева чаши.



Бренд HYUNDAI представил кухонную машину HYM-S8591, которая станет незаменимым помощником на любой кухне. Среди преимуществ: высокая мощность (1500 Вт), интуитивно понятное электронное управление и специальная программа с подогревом чаши.





Устройство запускается одним касанием и позволяет пользователю настроить параметры вручную или выбрать одну из семи встроенных программ. Кухонная машина предлагает 11 скоростей работы для различных кулинарных задач.



Одной из особенностей HYM-S8591 является программа «подъем теста», которая дает возможность индивидуально настраивать температуру от 25 °C до 45 °C. По умолчанию время составляет 60 минут, а температура — 38 °C. Этот режим идеально подходит для приготовления дрожжевого теста, соусов, шоколадных десертов, фондю, кремов и любых других рецептов, требующих определенной температуры компонентов.



В комплекте с кухонной машиной входят насадка-блендер объемом 1,5 л с возможностью колки льда, насадка-мясорубка с тремя дисками для фарша и три стандартные насадки: крюк для приготовления тяжелых смесей, лопатка для замеса крема и теста и венчик для взбивания легких и нежных текстур. В наборе также есть пластиковая защитная крышка. Она предотвращает разбрызгивание продуктов во время работы машины и позволяет добавлять ингредиенты в чашу без прерывания процесса смешивания.



Кухонная машина выполнена из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы. Корпус машины изготовлен из пластика, а дежа объемом 5,5 л — из нержавеющей стали. Прорезиненные ножки надежно фиксируют прибор на любой поверхности.

Новая кухонная машина HYM-S8591 — отличный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность. Она поможет сэкономить время и упростить процесс приготовления блюд, расширяя возможности для домашней готовки.