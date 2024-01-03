Новые планетарные миксеры SPM7160 и SPM7170 от STARWIND

3 января 2024, 9:15

STARWIND представляет планетарные миксеры в двух новых цветах: сочном оранжевом для SPM7160 и глубоком гранатовом для SPM7170.

Стильный дизайн моделей позволит им гармонично вписаться в любой кухонный интерьер, делая процесс готовки не только комфортным, но и эстетически приятным. В набор к планетарным миксерам SPM7160 и SPM7170 идут три насадки: венчик для быстрого взбивания, крюк для теста и лопатка для перемешивания.

Шесть режимов работы позволят подобрать индивидуальный вариант для каждого блюда: низкие скорости 1-3 подойдут для перемешивания ингредиентов и замеса дрожжевого теста, средние скорости 2-4 – для жидкого теста и приготовления кремов, а высокие скорости 5-6 – для взбивания яичного белка. Дополнительный импульсный режим поможет добиться однородной консистенции при работе с более густыми ингредиентами. Мощности устройств в 1600 Вт достаточно для смешивания плотных текстур и замешивания самого тугого теста.Чаша миксеров на 5.5 л выполнена из нержавеющей стали: ее материал долговечен и устойчив к механическим повреждениям. Специальная защитная крышка плотно прилегает к краям и предотвращает разбрызгивание смешиваемых продуктов. Прорезиненные ножки отвечают за устойчивость приборов, сокращая лишние вибрации во время работы. Для более безопасной эксплуатации обе модели оборудованы функцией защиты от перегрева.В комплект к планетарным миксерам STARWIND также идет книга рецептов, которая откроет новые возможности для кулинарных экспериментов.