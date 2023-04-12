Новые практичные соковыжималки Starwind

12 апреля 2023, 14:15

В ассортименте Starwind появились отличные соковыжималки: для тех, кто любит совмещать пользу свежих овощей и фруктов с приятным вкусом!

Центробежные, шнековые и цитрусовые соковыжималки Starwind отличаются простотой использования и качеством сборки.

Соковыжималки Starwind: качественная сборка и удобное использование

В основе каждого подобного прибора только высокотехнологичные материалы и комплектующие. Например, все детали выполнены из пищевого пластика, который никак не влияет на вкус сока. Он не только отличается отсутствием привкусов, но также прочностью, надежностью и сроком службы.



Центробежные соковыжималки Starwind выполнены таким образом, чтобы перерабатывать даже самые плотные плоды. Тоже самое можно сказать и о шнековых устройствах. Как правило, единственный орган управления в них отвечает за изменение скорости. Это нужно, чтобы подобрать наиболее подходящий режим обработки для овощей и фруктов различной плотности. В цитрусовых же, напротив, упор сделан на лаконичность и интуитивность, поскольку они заточены под один тип обрабатываемых плодов.



Оба вида приборов позволяют получить максимально чистый и насыщенный напиток без каких-либо примесей.