Philips представляет вакуумный блендер

9 июля 2018, 9:45

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежедневный рацион человека должен включать около 400 граммов или 5 порций свежихфруктов и овощей.



Регулярное употребление овощей и фруктов помогает снизить риск возникновения различных заболеваний и обеспечивает организму необходимое количество пищевых волокон.

Смузи — это самый легкий и «вкусный» способ употреблять больше фруктов и овощей. Однако при приготовлении витаминного напитка в блендере происходит естественный процесс окисления, который уменьшает количество витаминов и минералов, а также вызывает потемнение, потерю цвета и расслоение смузи.Сохранить насыщенный вкус и полезные свойства напитка можно с новым вакуумным высокоскоростным блендером Philips. Уникальная технология вакуумного смешивания StayFresh минимизирует окисление внутри кувшина и позволяет смузи остаться свежим, сохраняя в три раза больше витамина С по сравнению с обычным блендером через 8 часов после приготовления.Вакуумный блендер Philips имеет мощность 1400 Ватт и скорость до 35 000 оборотов в минуту. Он справится не только с измельчением фруктов и овощей, зелени и ягод, но и отлично подойдет для колки льда. Технология ProBlend 6 3D увеличивает область смешивания, что позволит получать более густой и однородный напиток. Готовить любимые напитки и блюда можно в большом кувшине объемом 2 литра, а с помощью интуитивно понятной панели управления можно быстро разобраться в функциях вакуума и измельчения.