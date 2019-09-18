Инновационные продукты Beko презентованы в рамках IFA 2019

18 сентября 2019, 9:45

Ведущий европейский бренд бытовой техники Beko, рамках прошедшей в столице Германии выставки IFA 2019, представил множество перспективных новинок.



В компании уверены – ее новые идеи сделают жизнь более рациональной и комфортной. К примеру, одна из разработок позволяет сохранять в пище максимум витаминов и микроэлементов. Другие решения не только поддерживают дом в чистоте, но и помогают окружающей среде, снижая потребление воды и производство отходов.



Как бы там ни было, но потеря питательных веществ из-за окисления – одна из самых больших проблем при измельчении и смешивании ингредиентов. В Beko решили эту проблему с новым Vacuum Blender. Этот блендер перед началом работы удаляет весь воздух из чаши с ингредиентами. Благодаря этому, например, соки дольше сохраняют свои питательные вещества. Или можно вечером приготовить смузи, а утром насладиться свежим вкусом без потери микроэлементов и витаминов.

Beko Soup Maker имеет 5 предустановленных программ для максимальной универсальности. С его помощью можно легко готовить густые и легкие супы, соусы, смузи. Отдельно стоит выделить функцию «лед» и возможность автоматической очистки. Кроме того, после приготовления супа блендер способен поддерживать его температуру на протяжении 40 минут, т.е. при подаче блюда вы будете уверены, что оно идеально теплое.

Блендер Beko Power может готовить блюда по самым разным рецептам. Ему под силу любые смузи, сырые супы, соусы, ореховые масла. Все это реально благодаря сверхмощному двигателю на 1600 Вт и высокой скорости вращения – 32 000 об./мин. К слову, данные характеристики в два раза превышают мощность большинства бытовых блендеров.



Инновационная технология Beko Slow Juicer позволяет создавать соки и сорбеты, обогащенные витаминами. Обычные соковыжималки просто нарезают и измельчают фрукты с помощью металлических лезвий, вызывая дополнительное нагревание и окисление продуктов. В свою очередь Beko Slow Juicer имеет винт для медленного выжимания сока. Он измельчает фрукты и овощи на скорости всего 60 об./мин. Такой подход сохраняет на 80 % больше витаминов и позволяет получить на 15 % больше сока, чем при использовании среднестатистической соковыжималки.

EverFresh+ от Beko – это новейшая технология охлаждения, которая сводит к минимуму колебания температуры внутри контейнера для фруктов и овощей. Она обеспечивает точную регулировку влажности через воздушные каналы. Это позволяет фруктам и овощам оставаться свежими до 30 дней, что в три раза дольше обычного.

Поскольку более длительный срок хранения достигается благодаря грамотным инновациям, а не использованию химических консервантов, такое решение можно смело назвать более здоровым.



Уникальная технология Combi Steam используется в одноименных духовках Beko и отлично подходит для быстрого приготовления очень полезных блюд для всей семьи. В одной системе инженеры удачно объединили паровую, обычную и комбинированную духовку. И нет разницы, хотите ли вы сочную курицу, вкусную нежную рыбу или пушистый домашний хлеб с хрустящей корочкой. Именно благодаря технологии Combi Steam все блюда у вас будут вкусными и полезными.

Технология автоматического дозирования AutoDose позволяет получить чистые вещи без перерасхода жидких моющих средств, ополаскивателей и кондиционеров. Просто заполните резервуары для моющего средства, и от стирки к стирке система сама будет подстраиваться под задачу, используя оптимальное количество бытовой химии.



Стиральные машины Beko c системой AquaTech не только на 50% сокращают время стирки, но и удваивают заботу о вещах! Уникальная технология с использованием естественного потока воды обеспечивает бережную и качественную стирку даже при невысокой температуре. Это возможно благодаря специальным датчикам, которые подают моющий раствор только в тот момент, когда накладка на внутренней стенке барабана находиться в верхней точке. Соответственно белье располагается снизу и более эффективно орошается моющим средством.

Вместе с россыпью новых решений, Beko продемонстрировала и инновационную технологию освещения HarvestFresh. Принцип последней в том, что она имитирует солнечный свет, обеспечивая, тем самым, максимальное сохранение витаминов в обощах и фруктах. Уже с 2020 года эта система будет использована в некоторых линейках холодильников Beko.

Эта технология подсветки использует не один, а три разных цвета: зеленый, синий и красный. Такое решение позволяет имитировать суточный цикл солнца и обеспечить естественное освещение прямо в холодильнике! Овощи и фрукты будто находятся в природной среде с рассветами и закатами, днем и ночью.

Исследования показали, что HarvestFresh помогает намного дольше сохранить витамины А и С. Благодаря разнообразным световым сценариям плоды остаются такими же полезными, а мы – получаем больше витаминов и микроэлементов.