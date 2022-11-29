Растет доля рынка шнековых погрузчиков

29 ноября 2022, 10:45

Ожидается, что доля рынка зерновых шнековых погрузчиков, по данным Technavio, увеличится на 109,55 млн долларов США с 2020 по 2025 год, а темпы роста рынка ускорятся при среднегодовом темпе роста 5,18%.

Растущая потребность в легкой выгрузке зерна в значительной степени способствует росту рынка зерновых шнеков, хотя такие факторы, как опасности, связанные со шнековыми погрузчиками, могут препятствовать росту рынка.

Одним из ключевых факторов, стимулирующих рост мировой индустрии зерновых шнеков, является растущая потребность в легкой выгрузке зерна. Фермеры и другие фермерские организации предпочитают оборудование, в том числе шнековый погрузчик, которое может быстро перемещать зерно для хранения или транспортировки.

Использование оборудования для обработки зерна, такого как зерновые шнеки, помогает конечным пользователям быстро транспортировать и эффективно хранить зерно. Сельскохозяйственные организации могут использовать большие зерновые шнеки, которые могут выгружать зерно с повышенной скоростью. Это помогает конечным пользователям значительно сократить время обработки.

Легкость переноски, обеспечиваемая зерновыми шнеками, также помогает фермерам перемещать зерно из мешков или полевых бункеров на ферме или из одного хранилища в другие места хранения, когда это необходимо. Зерновые шнеки также предлагают экономичный и простой способ загрузки зерна в бункер. Следовательно, растущий спрос на легкую выгрузку зерна является одним из ключевых факторов роста мирового рынка зерновых шнеков.

Увеличение доступности сельскохозяйственного оборудования, такого как шнековые погрузчики, через пункты проката, является одной из ключевых тенденций рынка зерновых шнеков, которая, как ожидается, положительно повлияет на отрасль в прогнозируемый период.Услуги по аренде также помогают конечным пользователям сэкономить на первоначальных инвестициях, необходимых для покупки сельскохозяйственного оборудования.

Наличие зерновых шнеков на условиях аренды позволяет конечным пользователям получить доступ к оборудованию, которое включает в себя новейшие технологии. Конечным пользователям также не нужно беспокоиться об обслуживании и ремонте.

Аренда сельскохозяйственной техники также подходит для конечных пользователей, которые не нуждаются в сельскохозяйственной технике на регулярной основе. Сельскохозяйственное оборудование, такое как зерновые шнеки, стоит дорого и требует больших первоначальных инвестиций. Таким образом, фермеры предпочитают арендовать зерновые шнеки на определенный период времени, исходя из своих потребностей, что позволяет им добиться гибкости и адаптироваться к сложившимся экономическим условиям.