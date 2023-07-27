Казахстан воспользуется выходом РФ из зерновой сделки

27 июля 2023, 10:45

Казахстан получит выгоду от приостановки зерновой сделки, так как трафик движения кораблей в Черном море упал, а отгрузка нефти на терминалах Новороссийска после модернизации порта резко увеличилась.

Об этом пишет аналитический ТГ-канал Взгляд на Восток, со ссылкой на директора компании "Трансазия Логистик" Иванова.



"Все корабли, участвовавшие в зерновой сделке, сейчас пришвартовались и ждут развития событий по разным портам, преимущественно в Средиземном море. Это дает преимущества при отправке грузов, в том числе и Казахстану, который теперь может наращивать провозки своей нефти. Чем бы не закончились переговоры, которые все так ждут, нужно понимать, что быстро вернуться к перевозкам зерна в прежних объемах невозможно…", - отметил Иванов.