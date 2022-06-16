Вывезти зерно с Украины можно без разминирования

16 июня 2022, 13:15

В Турции считают, что для экспорта украинского зерна не потребуется разминирование морских портов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает возможным проложить маршрут минуя минные заграждения, сообщает Anadolu."Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы на три порта, что позволит судам плыть без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить лоцманами. После вхождения судов в зону безопасности, их будут досматривать", - сказал Чавушоглу.По его словам, если все стороны поддержат такую инициативу, то в Стамбуле организуют встречу для обсуждения ее деталей.